Follia a Livorno non si ferma all' alt e fugge a gran velocità per le strade cittadine provocando un incidente

Un uomo ha tentato di scappare a tutta velocità lungo le strade di Livorno, ignorando un fermo della polizia. Ha percorso le vie cittadine a gran velocità, finendo per coinvolgere un incidente. La fuga si è conclusa con l’arresto dell’uomo, che ora si trova in cella. Durante le perquisizioni, le forze dell’ordine hanno sequestrato cocaina e hashish, trovando anche prove di spaccio. L’uomo è stato anche accusato di resistenza a pubblico ufficiale.

Un arresto e sequestro di sostanze stupefacenti: questo il risultato di un inseguimento avvenuto nella serata di domenica 25 gennaio a Livorno. Un uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dalla Polizia dopo una fuga rocambolesca per le vie cittadine culminata in un incidente stradale e nella scoperta di cocaina e hashish destinati allo spaccio. Un arresto a Livorno La fuga a piedi e la resistenza agli agenti Le perquisizioni e il ritrovamento della droga L’identità e la posizione dell’arrestato Le conseguenze e le precisazioni Un arresto a Livorno L’episodio si è verificato a Livorno durante un normale servizio di controllo del territorio da parte della Sezione Volanti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

