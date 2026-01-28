Un uomo ha tentato di scappare a tutta velocità lungo le strade di Livorno, ignorando un fermo della polizia. Ha percorso le vie cittadine a gran velocità, finendo per coinvolgere un incidente. La fuga si è conclusa con l’arresto dell’uomo, che ora si trova in cella. Durante le perquisizioni, le forze dell’ordine hanno sequestrato cocaina e hashish, trovando anche prove di spaccio. L’uomo è stato anche accusato di resistenza a pubblico ufficiale.

Un arresto e sequestro di sostanze stupefacenti: questo il risultato di un inseguimento avvenuto nella serata di domenica 25 gennaio a Livorno. Un uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dalla Polizia dopo una fuga rocambolesca per le vie cittadine culminata in un incidente stradale e nella scoperta di cocaina e hashish destinati allo spaccio. Un arresto a Livorno La fuga a piedi e la resistenza agli agenti Le perquisizioni e il ritrovamento della droga L’identità e la posizione dell’arrestato Le conseguenze e le precisazioni Un arresto a Livorno L’episodio si è verificato a Livorno durante un normale servizio di controllo del territorio da parte della Sezione Volanti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Follia a Livorno, non si ferma all'alt e fugge a gran velocità per le strade cittadine provocando un incidente

Approfondimenti su Livorno Inseguimento

Un veicolo ha disatteso l’alt e, invece di fermarsi, ha accelerato mettendo in fuga le forze dell’ordine.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

FOLLIA E COLORE Evento Unico alla Galleria Ricci Arte Mostra personale di Simone Scarpettini con musica jazz dal vivo Matteo Scarpettini & Mauro Grossi Venerdì 31 gennaio Ore 18:00 Via degli Arrotini 18, Livorno 0586 426377 Ingresso l - facebook.com facebook