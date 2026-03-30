Romelu Lukaku si difende su Instagram per l’infortunio all’anca ma il Napoli e De Laurentiis mantengono la linea dura

Romelu Lukaku ha pubblicato una storia su Instagram in cui spiega il motivo del suo mancato ritorno a Castel Volturno, riferendosi a un infortunio all’anca. La società calcistica e il presidente del club hanno mantenuto una posizione ferma, senza modifiche alle loro dichiarazioni ufficiali. La situazione si inserisce in un clima di tensione tra il giocatore e il club, che prosegue da alcuni giorni.

LUKAKU, MESSAGGIO SU INSTAGRAM PER IL NAPOLI. Dopo giorni di altissima tensione, Romelu Lukaku è uscito allo scoperto con una lunga storia su Instagram per spiegare il suo mancato rientro a Castel Volturno. Il centravanti ha rivelato di soffrire di un’infiammazione al flessore dell’anca, giustificando così la scelta unilaterale di curarsi in Belgio per tornare “clinicamente al 100%”. L’attaccante si è detto stupito dalla dura reazione della SSC Napoli, considerando il suo scarso impiego nelle ultime gare. Tuttavia, il presidente Aurelio De Laurentiis resta inamovibile: la violazione degli accordi sul rientro post-nazionale è considerata inaccettabile e lo strappo in vista del match contro il Milan resta profondo. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Romelu Lukaku si difende su Instagram per l’infortunio all’anca, ma il Napoli e De Laurentiis mantengono la linea dura Articoli correlati Tensioni Romelu Lukaku, Conte potrebbe decidere per la linea duraLe tensioni tra il Napoli e Romelu Lukaku stanno emergendo con forza nelle ultime ore, dando vita a un caso che rischia di scuotere profondamente... Napoli, linea dura con Lukaku: se non rientra dal Belgio entro martedì finirà fuori rosaCome dicono a Castel Volturno (ma anche a Torino, a Roma, a Napoli e ad Anversa): quando il gioco si fa duro si comincia duramente a giocare.