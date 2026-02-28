Napoli vittoria importantissima a Verona | la decide Romelu Lukaku

Il Napoli ha ottenuto una vittoria decisiva a Verona contro l'Hellas, grazie a un gol di Romelu Lukaku nel recupero. La partita ha visto i partenopei rischiare di perdere, ma nel finale sono riusciti a portare a casa i tre punti. La sfida si è conclusa con il risultato che ha premiato gli ospiti, che sono riusciti a conquistare la vittoria nei minuti finali.

Il Napoli rischia di steccare il testa-coda contro l'Hellas Verona, ma nel recupero la vince con Romelu Lukaku. Al Bentegodi, i partenopei piegano per 2-1 la formazione scaligera, portandosi a casa tre punti preziosi, arrivati dopo una prestazione tutt'altro che brillante. Al gol iniziale di Hojlund, il Verona aveva risposto con un tiro di Akpa Akpro deviato da Hojlund nel secondo tempo: nel finale, però, ci pensa un provvidenziale Lukaku a timbrare il sorpasso. Il belga ha ritrovato la gioia di un gol che gli mancava dal 23 maggio scorso. I ragazzi di Conte sbloccano la partita già al secondo minuto, grazie al gol lampo di Hojlund. Su un cross morbido di Politano dalla destra, Vergara spizza per il danese che, con un colpo di testa preciso, pesca l'angolino alto e batte Montipò.