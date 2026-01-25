Autovelox non omologato a Fosso Ghiaia | annullata multa dal Giudice di Pace

Il Giudice di Pace di Ravenna ha annullato, il 6 ottobre 2025, una multa per eccesso di velocità relativa a un autovelox installato a Fosso Ghiaia, sulla Strada Statale 16 Adriatica. La decisione è stata presa in seguito al ricorso di un automobilista, che ha dimostrato l’assenza di omologazione del dispositivo. Questa sentenza evidenzia l’importanza di verificare la conformità degli autovelox per eventuali contestazioni.

Con sentenza del 6 ottobre 2025, il Giudice di Pace di Ravenna ha annullato una multa per eccesso di velocità elevata con un autovelox installato sulla Strada Statale 16 Adriatica, in località Fosso Ghiaia (RA), dando ragione all'automobilista che aveva presentato ricorso.

