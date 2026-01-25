Autovelox non omologato a Fosso Ghiaia | annullata multa dal Giudice di Pace

Da ravennatoday.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giudice di Pace di Ravenna ha annullato, il 6 ottobre 2025, una multa per eccesso di velocità relativa a un autovelox installato a Fosso Ghiaia, sulla Strada Statale 16 Adriatica. La decisione è stata presa in seguito al ricorso di un automobilista, che ha dimostrato l’assenza di omologazione del dispositivo. Questa sentenza evidenzia l’importanza di verificare la conformità degli autovelox per eventuali contestazioni.

Con sentenza del 6 ottobre 2025, il Giudice di Pace di Ravenna ha annullato una multa per eccesso di velocità elevata con un autovelox installato sulla Strada Statale 16 Adriatica, in località Fosso Ghiaia (RA), dando ragione all'automobilista che aveva presentato ricorso. Alla guida.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

Leggi anche: L’autovelox di viale Fulvio Testi non è omologato: conducente vince la causa e il giudice di pace annulla la multa

Leggi anche: Ascoli, autovelox nel mirino. La prefettura accoglie il ricorso: «Non è omologato». Prima multa annullata

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Autovelox non omologati, nella terra di Fleximan l'ex giudice di pace fa ricorso contro la multa: È illegittima; Autovelox non omologati, il Comune di Lecce paga di nuovo. La minoranza: Rischioso fare appello; In via Bellucci. Velox non omologato. Annullata la multa anche in appello; Multato da autovelox non omologato. Fa ricorso pure un ex giudice.

autovelox non omologato aMulte con autovelox non omologati? Per i comuni la condanna per resistenza temerariaNon solo verbali annullati: per i Comuni che insistono a difendere le multe rilevate con autovelox non omologati arriva anche la condanna per resistenza temeraria. Il Giudice di Pace ha sanzionato il ... insella.it

autovelox non omologato aAutovelox senza omologazione: multa cancellata a MezzanoA Ravenna il Giudice di pace ha annullato l’ennesima sanzione per eccesso di velocità rilevata da un autovelox approvato ma non omologato, dando ... corriereromagna.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.