L' autovelox a Santa Margherita sempre in vigore la sentenza del giudice di Pace non convince il Comune a disattivarlo
Il Comune di Santa Margherita decide di non togliere l’autovelox, nonostante la sentenza del giudice di Pace. L’amministrazione sostiene che l’apparecchio sia regolare e che abbia tutte le autorizzazioni necessarie. Così, l’autovelox resta in funzione e continua a multare gli automobilisti. La decisione ha già scatenato qualche malumore tra chi si aspettava un cambio di rotta.
Il Comune mantiene in vigore l'autovelox a Santa Margherita. E' quanto si apprende da Palazzo Zanca che rispetto al giudice di Pace sostiene che l'apparecchio per il rilevamento della velocità ha tutte le autorizzazioni e le approvazioni del caso per continuare a “pizzicare” gli automobilisti che.🔗 Leggi su Messinatoday.it
