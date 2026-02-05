L' autovelox a Santa Margherita sempre in vigore la sentenza del giudice di Pace non convince il Comune a disattivarlo

Il Comune di Santa Margherita decide di non togliere l’autovelox, nonostante la sentenza del giudice di Pace. L’amministrazione sostiene che l’apparecchio sia regolare e che abbia tutte le autorizzazioni necessarie. Così, l’autovelox resta in funzione e continua a multare gli automobilisti. La decisione ha già scatenato qualche malumore tra chi si aspettava un cambio di rotta.

