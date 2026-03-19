Domenico Caliendo nuove accuse a Oppido e alla sua vice | Cartella clinica ritoccata

La Procura di Napoli ha aperto un’indagine su Domenico Caliendo, accusandolo di aver modificato una cartella clinica. Le nuove accuse coinvolgono anche Oppido e la sua vice, che sono stati chiamati in causa nel procedimento. Il caso riguarda il trapianto eseguito sul piccolo Caliendo e si concentra sulla presunta alterazione dei documenti medici. La vicenda è attualmente al centro delle indagini ufficiali.

Falso ideologico. È il reato che adesso la Procura della Repubblica di Napoli guidata da Nicola Gratteri contesta al primario che operò il piccolo Domenico Caliendo nel trapianto di cuore fallito. Un’accusa che viene estesa anche all’aiuto primario che fece parte della equipe di medici nella sala operatoria della Cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Monaldi, la dottoressa Emma Bergonzoni. Gli approfondimenti Assume sempre più le proporzioni di un fiume in piena l’inchiesta sulla morte del bimbo di Nola, ricoverato d’urgenza la sera del 22 dicembre, dopo che era giunta la notizia che si era reso disponibile un nuovo, piccolo cuore espiantato ad un altro bambino morto in Trentino Alto Adige. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Domenico Caliendo, nuove accuse a Oppido e alla sua vice: «Cartella clinica ritoccata» Articoli correlati Morte Domenico Caliendo, chiesta l'interdizione per Oppido e una collega. L'accusa: «Falso nella cartella clinica»Una svolta investigativa sulla vicenda legata alla morte del piccolo Domenico Caliendo. Cuore bruciato, cardiochirurgo Guido Oppido indagato per falso nella cartella clinica di Domenico CaliendoProseguono le indagini sulla vicenda di Domenico Caliendo, il bambino morto dopo all’Ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore. Approfondimenti e contenuti su Domenico Caliendo Temi più discussi: Caso Domenico Caliendo: contraddizioni a Bolzano e nasce la Fondazione; Domenico Caliendo, il cuore bruciato trasportato in un box di plastica (come un frigo da spiaggia); Domenico Caliendo e il trapianto fallito, il report del Monaldi: Uffici regionali avvisati il 4 febbraio; La relazione degli ispettori sulla morte di Domenico Caliendo: Il cuore venne danneggiato da un farmaco prima dell'espianto nell'ospedale di Bolzano. Morte del piccolo Domenico Caliendo: nuove accuse di falso in cartella clinica e sviluppi sull’inchiestaMorte di Domenico Caliendo: indagati i chirurghi Oppido e Bergonzoni per presunte modifiche alla cartella clinica. Gli ultimi sviluppi sul caso. notizie.it Domenico Caliendo, Oppido si difende: «Accuse basate sui ricordi, non sui fatti». Il nodo dell'orario del clampaggioLa difesa di Guido Oppido, il cardiochirurgo indagato per la morte del piccolo Domenico Caliendo, e ora anche per falso, respinge le accuse nei confronti del medico del Monaldi e prova a dare ... leggo.it Ci sono novità nelle indagini sulla morte di Domenico Caliendo, il bambino deceduto dopo il trapianto di cuore fallito. La Procura di Napoli ha chiesto la misura interdittiva della sospensione dell’esercizio della professione medica per il cardiochirurgo dell’osp - facebook.com facebook Avrebbero modificato la cartella clinica di Domenico Caliendo, il bambino morto in seguito al trapianto di cuore: la procura di Napoli contesta una nuova accusa - il reato di falso - a due dei sette medici dell'ospedale Monaldi già indagati per la morte del piccol x.com