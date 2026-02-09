Al via la campagna di tesseramento soci 2026 della Misericordia di Empoli

La Misericordia di Empoli apre le iscrizioni per il tesseramento 2026. La squadra cerca nuovi volontari pronti a dare una mano alla comunità, offrendo servizi di assistenza e supporto. La campagna è partita e tutti possono partecipare, diventando parte attiva di questa realtà che da anni aiuta chi ha bisogno.

La Misericordia di Empoli dà il via alla campagna di tesseramento soci per l'anno 2026: un appuntamento importante per contribuire alla realizzazione di servizi fondamentali di assistenza e supporto alla comunità. Con questa nuova campagna "Con te tutto è possibile" l'Arciconfraternita empolese.

