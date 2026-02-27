Il paradosso degli immobili confiscati ai clan mafiosi | a Rimini ci sono ma non si possono usare

A Rimini, alcuni immobili confiscati ai clan mafiosi sono ancora inattivi, nonostante siano stati sottratti alla criminalità. La legge italiana sul riutilizzo di questi beni, in vigore da oltre 30 anni, mira a trasformarli in risorse per la collettività. Tuttavia, permangono difficoltà e ritardi nella loro gestione e valorizzazione, lasciando molti di questi immobili in uno stato di incertezza.

A marzo 2026, la legge n. 1091996 che in Italia ha introdotto il riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata compie 30 anni. Una normativa rivoluzionaria per l’epoca e che rimane, burocrazia e lungaggini giudiziarie a parte, un modello, individuando nella. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Mappa degli immobili sequestrati e confiscati alle mafie a Torino e in provincia: dove sono e chi li gestisceIl Piemonte è la settima regione in Italia per numero di beni confiscati alla criminalità organizzata, la seconda del Nord dietro la Lombardia, ma la...

Dalle fondazioni “Con il Sud” e Cdp 2,5 mln per ridare vita ai beni confiscati ai clanTre villette, due appartamenti, una masseria e un fondo agricolo: sono i beni sottratti alla mafia al Sud che verranno restituiti alla collettività...

