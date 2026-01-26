Ville negozi terreni | la mappa dei beni confiscati alle famiglie mafiose in Umbria
L’Umbria, tradizionalmente vista come una zona lontana da infiltrazioni mafiose, presenta invece una realtà più articolata. La mappa dei beni confiscati alle famiglie mafiose nella regione include ville, negozi e terreni, testimonianza di un fenomeno che, seppur meno visibile, richiede attenzione e approfondimento. Questa analisi permette di comprendere meglio il fenomeno e di promuovere un’informazione equilibrata e precisa sulla presenza del crimine organizzato in Umbria.
L’Umbria è stata percepita, per anni, come un’isola felice, estranea al contagio mafioso. Un’immagine rassicurante, ma (in parte) falsa. Fino al 2011 i beni confiscati alle organizzazioni criminali nella regione erano stati zero (alcuni erano già nel patrimonio dello Stato, confiscati alle prime.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
