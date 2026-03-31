In Sicilia, la Madonna delle Milizie viene ancora celebrata in ricordo di un evento ritenuto miracoloso avvenuto durante una battaglia. La leggenda racconta che la Vergine Maria sia apparsa a cavallo, rovesciando le sorti dello scontro. La ricorrenza si svolge ogni anno come memoria di quel fatto ritenuto decisivo in un episodio storico legato al conflitto.

Ancora oggi in Sicilia viene celebrata la Madonna delle Milizie in ricordo di un fatto miracoloso avvenuto su un campo di battaglia e di cui è protagonista la Vergine Maria. Oggi, 31 marzo, ricordiamo quanto avvenne durante la battaglia che avvenne nel 1091 nella piana di Scicli, oggi in provincia di Ragusa, contrappose i normanni del Gran Conte Ruggero d’Altavilla agli arabi guidati dall’emiro Belkar. A questo scontro è legata la festa in onore della Madonna delle Milizie, celebrata in Sicilia a fine maggio. L’emiro si apprestava a sferrare una micidiale offensiva contro i normanni capitanati da Ruggero d’Altavilla, che a più riprese aveva battuto e respinto Belkar in terra siciliana. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - La Madonna delle Milizie appare a cavallo rovesciando le sorti della battaglia

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