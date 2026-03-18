Una luce intensa ha circondato la statua della Madonna della Misericordia durante un evento avvenuto nelle campagne, attirando l’attenzione di numerosi testimoni. Un veggente ha riferito di aver assistito a un’illuminazione spettacolare mentre si trovava sul luogo. L’episodio si è verificato in un momento di silenzio, senza altre presenze o rumori di fondo.

Un bagliore abbagliante nel silenzio delle campagne: la storia del miracoloso incontro tra la Madonna della Misericordia e il veggente, scelto dal Cielo per una missione precisa. Oggi, 18 marzo, ricordiamo l’apparizione della Madonna della Misericordia, patrona della città di Savona. Nel 1536 la Vergine apparve più volte a un contadino originario della valle di San Bernardo di nome Antonio Botta. Maria si manifestò in una località a circa sei chilometri di distanza dal centro cittadino. Quel giorno, come era solito fare, Antonio era uscito di casa di buon mattino. Come sempre doveva andare a lavorare nella sua piccola vigna e quella volta c’era da completare la potatura della vite. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Madonna della Misericordia: appare circondata da una luce abbagliante

Articoli correlati

Madonna delle Grazie di Anderlecht, 21 febbraio: una luce abbagliante avvolge la statuaMolti secoli fa, nella notte di Pentecoste, una luce abbagliante avvolse la statua della Madonna delle Grazie venerata a Anderlecht, in Belgio.

6 gennaio: la Madonna del Divin Pianto appare con Gesù e guarisce una suora in fin di vitaOggi parliamo di un’apparizione piuttosto atipica della Madonna con Il Bambino Gesù piangente tra le sue braccia.

Tutti gli aggiornamenti su Madonna della Misericordia

Argomenti discussi: Bizhan Bassiri, quel nottambulo che narra il mondo.

Madonna della Misericordia a Milano: Piero della Francesca come regalo di Natale / FOTOA orientare i cuori dei milanesi verso i miseri, o chi ha sbagliato e ha bisogno di amore, si accende a Palazzo Marino, sede del Comune, la misteriosa luce della Madonna della Misericordia Milano, 6 ... ilgiorno.it

Diocesi: Rimini, al via le celebrazioni della Patrona, la Madonna delle MisericordiaSi celebrano dal 7 al 14 maggio i festeggiamenti in onore della Madonna della Misericordia, patrona di Rimini. Nel Vangelo di Giovanni – afferma mons. Nicolò Anselmi, vescovo di Rimini – Gesù, dalla ... agensir.it