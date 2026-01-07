La separazione delle carriere è un progetto pericoloso | il referendum sarà vitale per le sorti della democrazia
La separazione delle carriere rappresenta una questione di grande rilevanza democratica. Il prossimo referendum sarà determinante per il futuro del nostro sistema istituzionale, influenzando l’equilibrio dei poteri e la stabilità dello Stato. In passato, i tentativi di modificare la Costituzione hanno suscitato discussioni profonde, evidenziando l’importanza di un voto consapevole per preservare i principi fondamentali della democrazia.
Nessun dorma, l’aria di Puccini che ha fatto vibrare tanti cuori, è stata di sovente usata in contesti di grande pathos politico, come è avvenuto nelle precedenti vicende referendarie che hanno visto respingere tentativi di riforma costituzionale che avevano l’intento di modificare l’assetto dei poteri dello stato per affidare, attraverso artifizi, tutto il potere a un uomo solo (o donna) al comando. In primis fu il progetto denominato semplicisticamente “devolution” di Berlusconi che aumentava i poteri del governo e ne trasferiva molti alle regioni. Venne poi la riforma di Renzi che aveva un impianto pressoché analogo e con la legge elettorale “Italicum”, poi bocciata dalla Corte costituzionale, mirava a sbancare il tavolo ma, avendo perso il referendum, dovette rimettersi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
