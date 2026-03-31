Al Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida, è iniziato il conto alla rovescia per il lancio della missione Artemis II, prevista alle 18,14 ora locale del primo aprile (00,24 del 2 aprile ora italiana). La missione prevede il viaggio verso l’orbita lunare e include il progetto italiano di una struttura abitativa per gli astronauti. La partenza segna un passo importante nel programma spaziale internazionale.

Al Kennedy Space Center di Cape Canaveral (Florida) è partito il conto alla rovescia per il lancio della missione “Artemis II” diretta all’orbita lunare, previsto alle 18,14 ora locale del primo aprile (le 00,24 del 2 aprile ora italiana). Il via è stato dato dal Centro di controllo lanci ‘Rocco Petrone’, dedicato all’ingegnere di origine italiana direttore del programma Apollo. “Tutto sta procedendo secondo i programmi, ha detto Amit Kshatriya, amministratore associato della Nas. Nella missione sulla Luna c’è anche un progetto italiano. Cinquantaquattro anni dopo, l’umanità dunque si riaffaccia sulla Luna: nella notte fra mercoledì e giovedì Artemis II sarà la prima missione con equipaggio a uscire dall’orbita terrestre dall’ormai lontano 1972, quando l’Apollo 17 comandato da Gene Cernan mise fine -all’esplorazione lunare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Luna si tinge di tricolore: riparte una missione con il progetto italiano di una “casa per astronauti”

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