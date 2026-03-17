La facciata di Palazzo Montecitorio si è illuminata con i colori del tricolore italiano, verdi, bianchi e rossi, durante la giornata dedicata all’Unità nazionale, alla Costituzione, all’inno e alla bandiera. La proiezione della bandiera è stata visibile per alcuni istanti, creando un momento di commemorazione pubblica. La manifestazione si è svolta in occasione delle celebrazioni ufficiali di questa ricorrenza.

La facciata di Palazzo Montecitorio si è tinta di verde, bianco e rosso quando su di essa è stata proiettata la bandiera italiana, per celebrare la Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera. Oggi ricorrono infatti i 165 anni dell’unificazione dell’Italia e il tricolore, proiettato sulla facciata dell’edificio dalla mezzanotte, vi rimarrà per l’intera giornata, con lo spegnimento previsto solo per le ore diurne. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Unità d'Italia, la facciata di Montecitorio si tinge con il tricolore

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