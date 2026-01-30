Febbraio la Luna della Neve e le comete tra gli imperdibili eventi astronomici | quando vederli

Questo febbraio si preannuncia come un mese speciale per gli appassionati di astronomia. Nel cielo notturno si potranno ammirare la Luna della Neve, diverse comete e un allineamento di sei pianeti. È un’occasione da non perdere per chi ha voglia di osservare i fenomeni celesti più affascinanti.

Febbraio sarà un mese ricco di eventi astronomici. Nel cielo notturno splenderà la Luna della Neve, saranno visibili più comete e ci sarà anche un allineamento di ben sei pianeti. Gli astrofili avranno molte occasioni per alzare gli occhi al cielo e per osservare spettacoli da non perdere. Febbraio, come segnala Meteo.it, si aprirà subito con la Luna della Neve, così chiamata dai nativi americani, dato che era spesso il mese più nevoso dell'anno. Domenica 1° febbraio, nella tarda serata, raggiungerà la sua massima luminosità. Giovedì 19 febbraio sarà possibile individuare Mercurio all'alba o al tramonto, mentre sabato 28 febbraio sarà da non perdere il raro allineamento tra Mercurio, Venere, Saturno, Giove, Urano e Nettuno, sei pianeti e la Luna, nella stessa porzione di cielo.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Approfondimenti su Febbraio Febbraio

A gennaio, gli appassionati di astronomia possono osservare diversi eventi significativi, tra cui la Luna del Lupo del 3 gennaio e l’opposizione di Giove il 10 gennaio, che sarà visibile per tutta la notte.

La Luna della Neve illumina il cielo di febbraio e attira gli sguardi di tutti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Febbraio Febbraio

Argomenti discussi: La Luna Piena della Neve, 1° febbraio 2026, sarà un momento di svolta, soprattutto per 4 segni; Calendario delle Lune Piene 2026: Quando sarà la prossima Luna piena?; Luna Piena della Neve in Leone annuncia un momento di svolta: come e quando ammirare lo spettacolo del 1° febbraio; Luna della Neve 2026: il fenomeno che illuminerà il cielo di febbraio (e non è solo poesia).

Luna della Neve, la Luna piena di febbraio che illumina il grande freddoDalle leggende dei nativi americani ai fenomeni ottici attuali: tutto quello che c'è da sapere sul plenilunio di febbraio, l'appuntamento tra scienza e mito che annuncia la fine del grande buio invern ... iodonna.it

Luna Piena della Neve 2026: quando e a che ora alzare gli occhi al cieloSperando che il tempo sia bello, la Luna della Neve 2026 regalerà uno spettacolo meraviglioso: ecco quando e a che ora guardare il cielo. donnaglamour.it

Artemis II, verso la Luna e oltre Mercoledì 4 febbraio alle 21,15 a cura di Polaris - Associazione Astrofili Pratesi - APS e Museo Italiano di Scienze Planetarie Museo Italiano di Scienze Planetarie - Parsec La serata sarà un lungo viaggio dalla fine del pro facebook

Intensa e rivelatrice, questa Luna Piena di febbraio nel segno del Leone sollecita profondi cambiamenti. Che alcuni segni in particolare sentiranno come fortemente urgenti x.com