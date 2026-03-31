La lettera che commuove la città | Portiamo in quella panchina i nostri messaggi di risposta

Una panchina nel parco del Cardeto si sta trasformando in un punto di raccolta di messaggi di carta, lasciati da persone che vogliono esprimere il proprio sostegno a chi ha scritto una lettera presente sullo stesso sedile. La scena ha attirato l’attenzione dei residenti, e alcuni hanno deciso di aggiungere i propri messaggi per partecipare a questa iniziativa spontanea che sta facendo parlare la città.

Ancona, 31 marzo 2026 - La panchina del parco del Cardeto come il ponte Milvio di Roma anche se qui non saranno i lucchetti degli innamorati a essere agganciati per giurare amore eterno ma messaggi di carta per sostenere chi ha lasciato lì una lettera che sta commuovendo la città. In molti ci stanno pensando di lasciare una risposta di coraggio, anche chi quella lettera l’ha trovata per prima. La lettera scritta a penna e attaccata sullo schienale della panchina. Domenica mattina, come anticipato ieri dal Carlino, la lettera scritta a penna e attaccata con il nastro adesivo sullo schienale di una panchina di legno è stata trovata da una residente che abita vicino al parco, Barbara Pergolini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La lettera che commuove la città: “Portiamo in quella panchina i nostri messaggi di risposta” Articoli correlati La lettera di Renato Zero a Enrica Bonaccorti commuove il web: “Lascerò sempre quella porta aperta”Un concerto programmato da mesi a Mantova, poche ore dopo l’ultimo saluto a un’amica di una vita. Leggi anche: “Ho pensato di buttarmi ma so di non voler morire”. Una lettera lasciata al Cardeto commuove la città