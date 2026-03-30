Una lettera lasciata al Cardeto ha suscitato grande commozione tra i residenti di Ancona. In essa, l'autore scrive di aver pensato di compiere un gesto estremo, ma di aver capito di non voler morire. La vicenda ha portato alla luce come semplici momenti di svago possano diventare occasioni per riflettere su temi delicati legati alla salute mentale.

Era attaccata dietro a una panchina. Chi l’ha scritta chiedeva aiuto. Dal gesto disperato un appello social al coraggio e all’ascolto: “Forza, è il momento di combattere” ANCONA - Quando una passeggiata al parco può trasformasi in un appello a dare forza a chi ha pensato di farla finita. Ieri mattina una cittadina, Barbara Pergolini, camminava lungo il sentiero alto del parco del Cardeto, dove la macchia mediterranea si apre sul golfo di Ancona. Dietro una panchina di legno scolorito ha notato un foglio, fissato con nastro adesivo alla traversa della spalliera. Si è avvicinata, era una pagina di quaderno a righe, scritta a penna con grafia minuta, a stampatello. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - “Ho pensato di buttarmi ma so di non voler morire”. Una lettera lasciata al Cardeto commuove la città

Articoli correlati

Lettera disperata al Cardeto: "Ci ho pensato a buttarmi, ma so di non voler morire"Una lettera scritta a mano, come richiesta di aiuto e sfogo di chi l’ha scritta, che voleva farla finita ma guardando il mare ci ha ripensato.

“In aereo ero accanto a un bimbo piccolo che piangeva da un’ora. Ho pensato di offrire alla mamma il mio aiuto, ma la reazione mi ha lasciata senza parole. Ho sbagliato io?”: lo sfogo su RedditSu Reddit, e i lettori di FQMagazine lo sanno bene, gli utenti raccontano le proprie esperienze e quasi sempre lo fanno per avere un parere dagli...