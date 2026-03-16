GPS | quando opera la precedenza per legge 104 e quale provincia rileva Pillole di Question Time

Il 21 febbraio 2026, durante il question time su OrizzonteScuola TV condotto da Andrea Carlino, è stata discussa la questione della precedenza nelle graduatorie provinciali per le supplenze in relazione alla legge 104. L’ospite, Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti, ha parlato delle modalità di applicazione della legge 104 e delle province coinvolte.

Nel question time del 21 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti, è stata affrontata la questione della legge 104 nell’ambito delle Graduatorie provinciali per le supplenze. Il focus ha riguardato la sua qualificazione come titolo di preferenza e il requisito della coincidenza tra province. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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