La ladra delle uova di Pasqua esiste davvero | 50 pezzi rubati a Roma in 2 giorni e il finale non è dolce

A pochi giorni dalla Pasqua, a Roma, una donna di 51 anni ha rubato 50 uova di cioccolato in diversi supermercati nel giro di due giorni. Durante le operazioni, l’individuo si è concentrata esclusivamente sugli scaffali dedicati alle uova pasquali, che in quel periodo erano molto richieste. La polizia ha avviato le indagini per identificare e fermare l’autrice dei furti.

A pochi giorni dalla domenica delle Palme, mentre i supermercati romani registravano il picco degli acquisti pasquali, una donna di 51 anni ha messo in scena una singolare serie di furti a tema, puntando esclusivamente alle uova di Pasqua esposte nei reparti stagionali. Due colpi in pochi giorni, tra Roma e Tivoli, per un bottino complessivo di oltre 50 uova di cioccolato e un valore stimato di circa 1000 euro. Il primo episodio si è verificato nel quartiere Monteverde, nella Capitale. La donna, con movimenti disinvolti e apparentemente naturali, si è aggirata tra le corsie del supermercato riempiendo metodicamente le buste della spesa con uova di marca. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - La ladra delle uova di Pasqua esiste davvero: 50 pezzi rubati a Roma in 2 giorni (e il finale non è dolce) Articoli correlati Leggi anche: Roma, “ladra seriale” di uova di Pasqua: colpi tra Tivoli e la Capitale Roma: ruba 50 uova di Pasqua per un valore di circa 1.000 euro in 2 supermercati, arrestataAlla vigilia della domenica delle Palme, nel pieno della corsa agli acquisti pasquali, tra scaffali presi d’assalto e corsie affollate, si è svolta... Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento La ladra seriale di uova di Pasqua: a caccia di dolci a costo zero tra gli scaffali dei supermercati; Roma, ladra seriale di uova di Pasqua arrestata: furti tra Monteverde e Tivoli per 1000 euro; Roma: ruba oltre 50 uova di Pasqua, arrestata ladra dalla Polizia di Stato; Roma, ladra seriale di uova di Pasqua arrestata: furti tra Monteverde e Tivoli per 1000 euro. La ladra seriale di uova di Pasqua: a caccia di dolci a costo zero tra gli scaffali dei supermercatiA caccia di uova di Pasqua a costo zero. Alla vigilia della domenica delle Palme, nel pieno della corsa agli acquisti pasquali, tra scaffali presi d’assalto e corsie affollate, tra Monteverde e Tivoli ... romatoday.it https://blog.giallozafferano. it/kissthecook/pranzo-di-pasqua- seconda-proposta/ - facebook.com facebook Pasqua: ingresso gratuito nei Parchi archeologici della Maremma - x.com