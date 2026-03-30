Tra Roma e Tivoli, le forze dell’ordine hanno individuato una donna sospettata di aver effettuato numerosi furti di uova di Pasqua presso supermercati e negozi. La ricostruzione si basa su diversi episodi avvenuti in entrambe le località, tutti caratterizzati dal medesimo obiettivo. La donna è stata denunciata in relazione a questi furti, che hanno coinvolto vari esercizi commerciali.

Una scia di furti accomunati dallo stesso obiettivo: uova di Pasqua. È quanto hanno ricostruito le forze dell’ordine tra Roma e Tivoli, dove una donna è stata denunciata come presunta responsabile di diversi colpi messi a segno in supermercati e negozi. Colpi mirati ai prodotti pasquali Secondo quanto emerso, la donna avrebbe agito con modalità ripetute, prendendo di mira in particolare le uova di cioccolato esposte sugli scaffali in vista delle festività. Un bottino apparentemente “insolito”, ma dal valore economico tutt’altro che irrilevante, soprattutto considerando il numero di episodi. Fermata e denunciata La presunta autrice dei furti è stata individuata e fermata dopo una serie di segnalazioni e controlli. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma, “ladra seriale” di uova di Pasqua: colpi tra Tivoli e la Capitale

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