Roma | ruba 50 uova di Pasqua per un valore di circa 1.000 euro in 2 supermercati arrestata

Nella giornata di ieri, una donna è stata arrestata a Roma dopo aver rubato circa 50 uova di Pasqua del valore complessivo di circa 1.000 euro in due supermercati. L’episodio si è verificato nel periodo di maggiore afflusso di clienti, con il furto compiuto tra scaffali e corsie affollate. La polizia è intervenuta e ha fermato la persona coinvolta.

Alla vigilia della domenica delle Palme, nel pieno della corsa agli acquisti pasquali, tra scaffali presi d’assalto e corsie affollate, si è svolta una caccia al “cioccolato di stagione” che ha assunto toni tutt’altro che festivi. La protagonista di questa serie di furti “a tema” è una cinquantunenne romana, arrestata dalla Polizia di Stato dopo aver messo a segno due colpi simili, puntando dritto alle uova di Pasqua. Con un copione semplice e “seriale”, la donna entrava nei supermercati, riempiva le buste di uova e usciva senza pagare. In soli due “giri”, era riuscita a conquistare un bottino di oltre 50 uova, per un valore complessivo di circa 1. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: ruba 50 uova di Pasqua per un valore di circa 1.000 euro in 2 supermercati, arrestata Articoli correlati Le colombe di Carlo Cracco per Pasqua 2026: varianti cioccolato, amarena e pistacchio da circa 50 euroCarlo Cracco per Pasqua 2026 propone una serie di colombe dai gusti diversi e con combinazioni inaspettate di ingredienti. Allerta uova di Pasqua, scatta il ritiro immediato dai supermercati: i prodotti coinvoltiIl Ministero della Salute ha pubblicato un avviso destinato ai consumatori relativo ad alcune uova di Pasqua Marchesi prodotte a Milano. Altri aggiornamenti su Roma ruba 50 uova di Pasqua per un... Argomenti discussi: Ruba 50 uova di Pasqua al supermercato ed esce facendo finta di nulla: scoperta, aggredisce gli agenti. Roma: ruba 50 uova di Pasqua per un valore di circa 1.000 euro in 2 supermercati, arrestataUna donna romana arrestata per furti di uova di Pasqua tra Monteverde e Tivoli: un copione di violenza e resistenza. romadailynews.it Roma, ladra golosa di cioccolato: ruba 1.000 euro di uova di Pasqua e picchia una cliente, il direttore e una guardiaC’è chi a Pasqua esagera con il cioccolato. E poi c’è chi prova direttamente a portarselo via gratis. Tra Roma, a Monteverde, e Tivoli, una 51enne romana ha trasformato la sua voglia di uova di Pasqua ... msn.com