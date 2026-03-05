Caro carburanti Meloni prende tempo Ma il governo può attivare subito il taglio delle accise finanziandolo con la maggior Iva incassata

Il governo sta valutando se attivare subito il taglio delle accise sui carburanti, finanziandolo con la maggior Iva incassata. Nel frattempo, il prezzo del petrolio è aumentato, causando un rialzo immediato del costo del pieno di benzina e diesel. La situazione internazionale, con gli attacchi in Medio Oriente, mantiene incerte le possibili ripercussioni sui prezzi delle bollette e sui bilanci familiari.

In attesa di capire se e quanto l'escalation in Medio Oriente causata dagli attacchi di Israele e Usa all'Iran impatterà sulle tasche delle famiglie attraverso rincari delle bollette, il rialzo dei prezzi del petrolio si è già tradotto in un'impennata del costo del pieno. Il gasolio in modalità self è rincarato in media del 5,5% rispetto alla settimana scorsa, la benzina di oltre il 3%. In autostrada vengono segnalati picchi fino a 2,5 euro al litro per il diesel. "Il ministro Urso ha attivato 'Mister Prezzi', cioè il sistema di monitoraggio che viene attivato per verificare se ci sono aumenti anomali e ingiustificati dei prezzi", ha detto Giorgia Meloni giovedì mattina parlando a Rtl 102.