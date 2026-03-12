I prezzi dei carburanti continuano a salire, con gli automobilisti che manifestano preoccupazione. Il Partito Democratico ha chiesto al governo di attivare immediatamente le accise mobili per tentare di contenere l’aumento. La guerra in Iran, scatenata da Donald Trump e Benjamin Netanyahu, rimane la causa principale di questa escalation dei costi, che ormai dura da diversi giorni.

Passano i giorni ma nulla sembra capace di fermare il caro carburanti causato dalla guerra in Iran, scatenata da Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Come accade ormai da giorni, a pagare il prezzo di questo conflitto sono soprattutto gli automobilisti che di giorno in giorno vedono salire il costo dei carburanti, con il pieno che sta diventando quasi proibitivo. Secondo le rilevazioni di Staffetta Quotidiana, il diesel in modalità self service ha superato la soglia dei 2,03 euro al litro, con un valore che non si vedeva dall’estate del 2022. Sale anche la benzina che ha ormai oltrepassato la cifra di 1,81 euro al litro, ossia un livello che non si vedeva dallo scorso marzo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Carburanti sempre più cari, la guerra in Iran spaventa gli automobilisti e il Pd chiede al governo di attivare subito le accise mobili per fermare la corsa dei prezzi

Articoli correlati

La folle corsa dei carburanti manda in tilt il governo. Le accise mobili potrebbero non bastareLe Borse europee hanno ridotto il calo nel finale ed evitato una nuova disfatta, con il prezzo del petrolio che è tornato sotto i 100 dollari al...

Caro carburanti, Schlein chiede di attivare le accise mobili. Giorgetti: “Norma c’è, troveremo margini”. Meloni: “Stiamo lavorando per questo”È botta e risposta tra il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e la segretaria del Pd Elly Schlein al quale in serata si aggiunge la presidente...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Carburanti sempre più cari la guerra in...

Temi più discussi: Carburanti sempre più cari: benzina verso i 2 euro al litro; Carburanti, diesel e benzina sempre più cari: fino a 12 euro in più per il pieno; Carburanti sempre più cari. I benzinai: Una follia, anche per noi aumento è un danno; Carburante sempre più caro: il prezzo del gasolio supera i 2,2 euro al litro.

Carburanti sempre più cari. I benzinai: Una follia, anche per noi aumento è un dannoITALIA - Davanti ai tabelloni delle stazioni di servizio molti automobilisti ormai si fermano increduli: i prezzi dei carburanti fanno letteralmente ... radiogold.it

Carburanti sempre più cari: benzina e diesel in forte aumento per via della guerra in IranBenzina e diesel sfiorano nuovi massimi: aumenti record in autostrada e rincari in vista di Pasqua preoccupano gli automobilisti. trend-online.com

Caro bollette e carburanti. Il Governo non sa cosa fare e spera che la guerra finisca presto Chi si attendeva da Meloni soluzioni o, perlomeno, indicazioni contro il caro bolletta, il caro carburante e la fiammata di inflazione imminente è rimasto deluso. Il Govern - facebook.com facebook

Meloni in Aula senza soluzioni sui carburanti: servono soldi. Pichetto: “No a reazioni emotive”. La premier continua ad aprire alle accise mobili ma dal Mef fanno ancora di conto. Di @LucaRoberto11 x.com