La Fisica che ci piace | lo spettacolo di Vincenzo Schettini al teatro Europa

Al Teatro Europa si esibisce Vincenzo Schettini, conosciuto come il professore più amato del web. Ha conquistato molti studenti grazie alle sue lezioni di fisica, rendendola accessibile e coinvolgente. La sua presenza sul palco attira un pubblico di tutte le età, desideroso di scoprire i segreti della scienza in modo semplice e diretto.

Arriva al Teatro Europa il professore più amato del Web: Vincenzo Schettini (nella foto tratta dalla sua pagina Facebook) che ha fatto amare e imparare la fisica anche agli studenti più riluttanti. Il palcoscenico si trasforma in un'aula scolastica dove imparare diventa divertente, in cui la fisica diventa una materia che sorprende, uno spettacolo da guardare restando a bocca aperta. La materia più ostica per eccellenza diventa pane per appassionati, per nostalgici del liceo, per ragazzi e genitori, per altri insegnanti e semplici curiosi.