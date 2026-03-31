Negli ultimi tempi si osserva un aumento di trattamenti estetici tra gli italiani under 30, in particolare l’uso di filler per migliorare l’aspetto del volto. La tendenza sembra essere influenzata dall’uso dei social media, che incoraggiano l’adozione di modelli estetici mediati da filtri digitali. Questo fenomeno si manifesta con una crescita di richieste di interventi estetici tra i giovani.

Sarà pure colpa dei social, ma il desiderio di avere anche nella vita vera un aspetto ‘ottimizzato’ dai filtri sta segnando – letteralmente – il volto di una generazione. “La passione per i filler contagia sempre più giovani under 30, un fenomeno non solo italiano, che colpisce per una serie di aspetti, inclusa la sicurezza”. A dirlo a LaSalute di LaPresse è Franco Bassetto, presidente Sicpre (Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva-rigenerativa ed Estetica) e responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Plastica dell’Azienda Ospedale-Università di Padova. “Sempre più giovani tra i 20 e i 30 anni ricorrono a filler su naso e labbra, ma devo dire che si tratta di un fenomeno globale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - La ‘febbre’ da filler contagia gli italiani under 30

Articoli correlati

“Vomito, febbre e diarrea”. Olimpiadi Milano Cortina, virus contagia intera squadraLe Olimpiadi invernali di Milano Cortina sono pronte ad accendersi e l’attesa è ormai arrivata al conto alla rovescia finale.

Leggi anche: Pertosse: cos’è la malattia che ha colpito i giocatori del Sassuolo e come contagia gli adulti