La pertosse è una malattia infettiva che ha colpito alcuni giocatori del Sassuolo, suscitando attenzione. È una condizione comunemente nota come malattia infantile, ma può interessare anche gli adulti. La diffusione avviene attraverso le vie respiratorie, e la malattia si manifesta con tosse spasmodica e altri sintomi caratteristici. La notizia riguarda quindi un focolaio tra atleti di diverse età.

Un caso accertato, altri cinque sospetti: il Sassuolo è decimato dalla pertosse. Può sembrare strano ma non è così. La pertosse è spesso associata ai bambini ma è contagiosa anche tra gli adulti: semplicemente, nei bambini molto piccoli (soprattutto sotto l’anno di vita) è una malattia che può essere molto grave e in alcuni casi mortale, mentre per i “grandi” il rischio di complicazioni gravi è molto più basso. La pertosse (detta anche “tosse canina” per via del suono che segue i colpi di tosse più forti, simili a un latrato) è un’infezione respiratoria causata dal batterio Bordetella pertussis ed è altamente contagiosa, colpisce in particolare i bambini piccoli ma anche gli adulti, e solitamente dura tra le sei e le dieci settimane. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pertosse: cos’è la malattia che ha colpito i giocatori del Sassuolo e come contagia gli adulti

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