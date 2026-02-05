Vomito febbre e diarrea Olimpiadi Milano Cortina virus contagia intera squadra

Le Olimpiadi di Milano Cortina sono state scosse subito dopo l’arrivo della delegazione, quando alcuni atleti hanno iniziato a lamentare vomito, febbre e diarrea. La squadra italiana ha già avviato le verifiche e le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione, preoccupate per la diffusione del virus tra gli atleti. Si cercano risposte rapide per contenere l’epidemia prima dell’inizio ufficiale delle gare.

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina sono pronte ad accendersi e l'attesa è ormai arrivata al conto alla rovescia finale. Domani sera, sotto gli occhi del mondo, andrà in scena la cerimonia inaugurale, l'evento che darà ufficialmente il via ai Giochi e che promette uno spettacolo imponente, tra simboli, musica e coreografie pensate per raccontare l'identità italiana e la dimensione internazionale della manifestazione. Milano e Cortina si preparano a diventare il centro dello sport globale, con un'apertura che segnerà l'inizio di settimane dense di competizioni e storie destinate a entrare nella memoria collettiva.

Quattro giocatrici della nazionale finlandese di hockey su ghiaccio sono finite in ospedale prima dell’esordio alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Nelle ultime settimane, una nave da crociera è stata interessata da un’epidemia che ha causato vomito, diarrea e febbre tra i passeggeri.

