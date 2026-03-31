La famiglia di Domenico non parteciperà a commemorazione al Monaldi

Da anteprima24.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La famiglia Caliendo-Mercolino ha comunicato che non prenderà parte alla commemorazione prevista presso il Monaldi. La decisione riguarda anche il direttivo della Fondazione coinvolta nell'evento. Nessun dettaglio è stato fornito sulle motivazioni che hanno portato a questa scelta. L'iniziativa si svolgerà comunque come programmato, senza la presenza dei familiari.

Tempo di lettura: < 1 minuto “La famiglia Caliendo-Mercolino e il direttivo della Fondazione Domenico Caliendo, anche alla luce delle dichiarazioni intercorse a mezzo stampa nei giorni scorsi, hanno ritenuto di non aderire all’invito alla cerimonia di commemorazione in onore di Domenico prevista per domani, primo aprile, presso l’Ospedale Monaldi di Napoli, e non saranno pertanto presenti “. Lo rende noto un comunicato. “ Pur apprezzando l’iniziativa – prosegue la nota – ci si riserva l’opportunità di ulteriori incontri con lo staff dell’A.O. dei Colli solo dopo l’8 aprile, quando l’avvocato Francesco Petruzzi su delega della famiglia Caliendo incontrerà i vertici del Monaldi”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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