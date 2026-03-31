La famiglia di Domenico non parteciperà a commemorazione al Monaldi

La famiglia Caliendo-Mercolino ha comunicato che non prenderà parte alla commemorazione prevista presso il Monaldi. La decisione riguarda anche il direttivo della Fondazione coinvolta nell'evento. Nessun dettaglio è stato fornito sulle motivazioni che hanno portato a questa scelta. L'iniziativa si svolgerà comunque come programmato, senza la presenza dei familiari.

Tempo di lettura: < 1 minuto “La famiglia Caliendo-Mercolino e il direttivo della Fondazione Domenico Caliendo, anche alla luce delle dichiarazioni intercorse a mezzo stampa nei giorni scorsi, hanno ritenuto di non aderire all’invito alla cerimonia di commemorazione in onore di Domenico prevista per domani, primo aprile, presso l’Ospedale Monaldi di Napoli, e non saranno pertanto presenti “. Lo rende noto un comunicato. “ Pur apprezzando l’iniziativa – prosegue la nota – ci si riserva l’opportunità di ulteriori incontri con lo staff dell’A.O. dei Colli solo dopo l’8 aprile, quando l’avvocato Francesco Petruzzi su delega della famiglia Caliendo incontrerà i vertici del Monaldi”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La famiglia di Domenico non parteciperà a commemorazione al Monaldi Articoli correlati La famiglia del piccolo Domenico chiede 3 milioni di risarcimento al Monaldi. L’ospedale non rispondeL'avvocato Petruzzi che difende la famiglia del piccolo Domenico: "Ci appelliamo al Presidente Fico, chiediamo le dimissioni della dirigenza del... Cuore bruciato, la famiglia del piccolo Domenico chiede 3 milioni di risarcimento al Monaldi. L’ospedale: “Valutazioni in corso”Ancora tensione tra la famiglia del piccolo Domenico – il bimbo morto il 21 febbraio in seguito a un trapianto di cuore non andato a buon fine – e... Tutto quello che riguarda su La famiglia di Domenico non parteciperà... Temi più discussi: La famiglia di Domenico chiede al Monaldi 3 milioni di euro; Bambino col cuore bruciato, la famiglia di Domenico chiede al Monaldi un risarcimento di 3 milioni di euro; Domenico morto a Napoli, la lettera e le accuse al Monaldi: Ignorano risarcimento; Il legale della famiglia di Domenico: 'Monaldi disposto a un incontro per eventuale accordo'. Domenico Caliendo, la famiglia non parteciperà alla commemorazione al Monaldi«La famiglia Caliendo-Mercolino e il direttivo della Fondazione Domenico Caliendo, anche alla luce delle dichiarazioni intercorse a mezzo ... msn.com Napoli, la famiglia di Domenico Caliendo non sarà alla commemorazione al MonaldiLa famiglia Caliendo-Mercolino e il direttivo della Fondazione Domenico Caliendo non parteciperanno alla cerimonia di commemorazione ... cronachedellacampania.it Continua a far discutere la tragica vicenda di Domenico Caliendo, il bambino di due anni morto il 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore rivelatosi fatale. Nelle ultime ore si è aperto un duro confronto tra la famiglia del piccolo e l - facebook.com facebook #domenico caliendo, il legale della vice di Oppido, Emma Bergonzoni: «Nessun falso nella cartella clinica» x.com