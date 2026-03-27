La famiglia del piccolo Domenico chiede 3 milioni di risarcimento al Monaldi L'ospedale non risponde

La famiglia di un bambino ha presentato una richiesta di risarcimento di tre milioni di euro all'ospedale Monaldi. L'ospedale non ha ancora fornito una risposta ufficiale alla richiesta. L'avvocato che rappresenta la famiglia ha dichiarato di aver inviato un appello al Presidente dell'ente. Al momento, non ci sono ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.

L'avvocato Petruzzi che difende la famiglia del piccolo Domenico: "Ci appelliamo al Presidente Fico, chiediamo le dimissioni della dirigenza del Monaldi". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati L’avvocato della famiglia del piccolo Domenico: “Un pagliacciata il sit-in per Oppido al Monaldi”Sit-in al Monaldi a sostegno del cardiochirurgo Oppido, il legale della famiglia Caliendo: gesto doloroso dopo la morte del piccolo Domenico. L’avvocato della famiglia del piccolo Domenico: “Pagliacciata il sit-in per Oppido al Monaldi”Sit-in al Monaldi a sostegno del cardiochirurgo Oppido, il legale della famiglia Caliendo: gesto doloroso dopo la morte del piccolo Domenico. Altri aggiornamenti su La famiglia del piccolo Domenico chiede... Temi più discussi: Morte del piccolo Domenico: modifiche alla cartella clinica, due medici indagati anche per falso; Morte piccolo Domenico, l'avvocato: Nuove prove sul cellulare di una perfusionista; Domenico Caliendo, le scuole raccolgono fondi in memoria del piccolo sotto gli occhi di mamma Patrizia; Un ulivo secolare all'ospedale Monaldi in memoria del piccolo Domenico. Morte del piccolo Domenico: il drammatico appello della madreIn seguito alla morte del piccolo Domenico Caliendo, è intervenuta sua madre in un'intervista rilasciata di recente. newsmondo.it Morte del piccolo Domenico, in un video si vede cosa è accaduto davvero al momento del trapiantoIl trapianto di cuore di Domenico Caliendo a Napoli solleva gravi interrogativi su procedure e gestione dell'organo ... bigodino.it Il papà di Domenico ad #AffariTuoi dice Ad Maiorca invece di Ad Maiora, De Martino non riesce a smettere di ridere x.com Affari Tuoi La partita di Domenico e suo padre Fernando è memorabile. Quanto portano a casa - facebook.com facebook