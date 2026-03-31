Durante la pandemia, mentre molte attività restavano chiuse e molte famiglie affrontavano difficoltà economiche, Melamanouche ha presentato “L’apparecchio del Carnevale”, un racconto che mette in luce il crollo delle apparenze sociali. La narrazione si concentra sulla tensione tra l’eredità dei sacrifici passati e la pressione del presente, evidenziando come la dignità venga messa a dura prova oltre le maschere della vita quotidiana.

Durante la pandemia, mentre il Paese faceva i conti con attività chiuse, famiglie in difficoltà e un senso sempre più diffuso di smarrimento, Melamanouche ha iniziato a scrivere “ L’apparecchio del Carnevale ”, un brano sulla recita sociale, sul denaro che non basta, sui sacrifici dei genitori e sul rischio di perdere la propria identità per restare imprigionati dentro a un ruolo. Il brano nasce da lì, ma non resta chiuso in quel tempo. Porta dentro la fatica di tenere in piedi un’apparenza accettabile quando la realtà si restringe, il bisogno di mostrarsi forti mentre sottopelle passano paura, rinunce, stanchezza e conti da far tornare. Il carnevale del titolo non coincide affatto con la festa, bensì con il suo apparato, con tutto ciò che impone di restare in scena anche quando non ci sarebbe più nulla da esibire. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - La dignità oltre la recita sociale: tra l’eredità dei sacrifici e la pressione del presente, Melamanouche racconta il crollo delle apparenze in “L’apparecchio del Carnevale”

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