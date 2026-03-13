Per sempre sì | la vittoria di Sal da Vinci tra l’amore che resiste e la rivincita del tempo e dei sacrifici

Un cantante ha vinto con la canzone “Per sempre sì” al Festival di Sanremo, portando a casa il premio dopo aver affrontato anni di sacrifici e momenti difficili. La manifestazione è famosa per essere un appuntamento che celebra la musica italiana e il suo valore culturale, attirando un pubblico vasto e appassionato. La vittoria si inserisce in un contesto di grande attenzione mediática e di lunga tradizione.