La grande recita ci ha stufati | il teatro delle maschere del potere

La gente ha ormai perso la pazienza. La “grande recita” del potere stanca e irrita, e molti sentono che dietro le parole e le pose degli uomini pubblici si nasconde poco di reale. La sensazione è che si tratti solo di una rappresentazione, una recita che dura da troppo tempo e che ormai non inganna più nessuno.

Qual è il sentimento o la sensazione prevalente in questo momento storico e politico, tra la gente, nei rapporti tra pubblico e privato, nella considerazione di chi ha ruoli pubblici e sostiene questioni di interesse generale? La percezione più diffusa, anche se spesso implicita e inconsapevole, è che ci troviamo davanti o dentro una Grande Recita, col suo gergo e le sue pose. Ciascuno recita una parte, dice le cose prevedibili e scontate conformi al suo ruolo, mai sorprende dicendo qualcosa di diverso dal cliché e dalla maschera che indossa. E il Carnevale che ora sopraggiunge è il momento adatto per denunciare questo teatrino permanente di maschere.

