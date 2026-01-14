L' Ue annuncia la fine dei dazi sui fertilizzanti

La Commissione Europea ha annunciato la sospensione temporanea dei dazi sui fertilizzanti, tra cui ammoniaca e urea. Questa misura mira a favorire la stabilità del mercato e sostenere gli agricoltori nell’approvvigionamento di prodotti essenziali. La decisione, valida per un periodo limitato, rappresenta un passo importante nelle politiche commerciali dell’Unione Europea in risposta alle esigenze del settore agricolo.

La Commissione Ue "sospenderà temporaneamente i dazi rimanenti su ammoniaca, urea e, ove necessario, alcuni altri fertilizzanti". Lo annuncia un portavoce, precisando che "l'intenzione" è rendere la misura operativa "il più rapidamente possibile, nel 2026". Bruxelles accompagnerà il taglio dei dazi con orientamenti sul Cbam - il meccanismo Ue che impone un costo sulle emissioni di CO2 dei prodotti importati - prevedendo la possibilità di sospenderlo sui fertilizzanti - anche retroattivamente dall'1 gennaio 2026 - se l'impatto sul mercato risulterà eccessivo. L'intervento accoglie le richieste dell'Italia nell'ambito del Mercosur. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'Ue annuncia la fine dei dazi sui fertilizzanti Leggi anche: Import fertilizzanti, nuovo vittoria italiana. La Ue dice sì allo stop dei dazi alla frontiera chiesto da Lollobrigida Leggi anche: Tassa sui pacchi, sui dazi l’Ue imita Trump ma a pagare sono le famiglie La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Auto elettriche, la Cina annuncia la svolta con l’Unione Europea: accordo su prezzi e dazi. Ma Bruxelles frena; Auto elettriche cinesi, è davvero la fine dei dazi sull'import in Europa? | .it; Svolta dazi auto cinesi? Pechino esulta, ma l'Ue gela tutti; Cosa non sta funzionando nella strategia dei dazi di Trump. L'Ue annuncia la fine dei dazi sui fertilizzanti - La Commissione Ue sospenderà "temporaneamente" le tariffe su ammoniaca, urea e altri composti chimici usati in agricoltura. ilgiornale.it

L’Unione europea annuncia lo stop ai dazi sui fertilizzanti: era una delle condizioni dell’Italia per l’ok al Mercosur - Il ministro Lollobrigida: «La sospensione è un risultato dell'Italia, una misura concreta per sostenere la competitività delle imprese e la forza del sistema agricolo» ... corriere.it

L'Ue annuncia lo stop ai dazi sui fertilizzanti, 'presto in vigore' - La Commissione Ue "sospenderà temporaneamente i dazi rimanenti su ammoniaca, urea e, ove necessario, alcuni altri fertilizzanti". msn.com

