Al giro di boa del campionato, il presidente della Scandone Avellino, Marco Trasente, ha commentato con realismo la situazione della squadra dopo la fine del girone d’andata a L’Aquila, sottolineando la necessità di maggiore impegno e determinazione per affrontare il secondo turno con rinnovata motivazione.

Tempo di lettura: 3 minuti Al giro di boa del campionato, il Presidente della Scandone Avellino, Marco Trasente, ha analizzato con estrema franchezza il momento della squadra dopo la chiusura del girone d’andata a L’Aquila. Nonostante un roster costruito con investimenti importanti e giocatori di categoria superiore, la società non si è detta soddisfatta del rendimento fin qui espresso, puntando il dito soprattutto sulle quattro sconfitte maturate lontano dalle mura amiche. “La società non è contentissima dell’andamento. Abbiamo perso quattro partite, tutte in trasferta”, ha esordito Trasente, sottolineando la necessità di lavorare con maggiore intensità, dedizione e, soprattutto, con un rinnovato spirito di sacrificio da parte di tutto il gruppo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scandone, Trasente traccia la rotta: “Serve più cuore per il girone di ritorno”

Leggi anche: Scandone Avellino, Trasente indignato: “Atti di violenza intollerabili dopo il derby con Benevento”

Leggi anche: Scandone, Iannicelli: “Bilancio positivo, ma serve più intensità”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Scandone ko e polemiche, Trasente: «Violenze intollerabili» - Al termine del derby di Serie B Interregionale disputato tra la Miwa Energia Benevento e Scandone Avellino, vinto dai sanniti 76- ilmattino.it

Scandone, prevista conferenza stampa del presidente Trasente giovedì 15 facebook