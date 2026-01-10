Il Ministro Piantedosi traccia la rotta | Così le aree interne tornano protagoniste

Il Ministro Piantedosi ha recentemente illustrato le strategie per valorizzare le aree interne, sottolineando il loro ruolo centrale nello sviluppo del Paese. In un contesto di attenzione crescente alle comunità locali, queste iniziative mirano a promuovere sostenibilità e coesione territoriale. Un momento di riflessione importante per rafforzare il protagonismo delle zone più periferiche e favorire un equilibrio tra sviluppo e tutela delle radici culturali.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella suggestiva cornice della Chiesa Maria Santissima Annunziata di Pietrastornina, la storia della musica italiana si è intrecciata con l'amore per le radici locali. Il piccolo borgo irpino ha ospitato un dialogo d'eccezione tra il celebre giornalista Marino Bartoletti e il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, qui in veste di Presidente del circolo socio-culturale PetraStrumilia. L'occasione è stata la presentazione dell'ultimo lavoro letterario di Bartoletti, "Caro Lucio ti scrivo: 25 lettere, una grande amicizia e qualche segreto", un viaggio intimo nel mondo di Lucio Dalla.

