Prima dello spareggio per i Mondiali, alcuni giocatori italiani hanno esultato dopo aver appreso il risultato di una partita, suscitando reazioni da parte della Bosnia Erzegovina. Il video diffuso mostra momenti di festa tra gli italiani, mentre nella stessa occasione alcuni rappresentanti bosniaci non hanno reagito positivamente. La scena ha generato discussioni tra i tifosi e sui social media, portando a tensioni tra le due nazionali.

Prima dello spareggio dei Mondiali: alcuni giocatori italiani hanno esultato sapendo che avrebbero dovuto affrontare i bosniaci, che non l'hanno presa bene Martedì Bosnia Erzegovina e Italia giocheranno l’ultimo spareggio che deciderà chi parteciperà ai mondiali di questa estate, in programma fra Stati Uniti, Canada e Messico. Da giorni le discussioni intorno a questa partita riguardano un video mandato in onda dalla RAI dopo la precedente partita giocata dall’Italia, vinta giovedì sera contro l’Irlanda del Nord. Si vedono alcuni giocatori della Nazionale esultare per la vittoria ai rigori della Bosnia Erzegovina contro il Galles, nella partita che avrebbe definito la prossima avversaria dell’Italia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cos’è questo video che ha fatto litigare Italia e Bosnia Erzegovina nel calcio

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