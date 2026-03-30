La Bosnia sorprende una spia italiana durante l'allenamento | era un soldato stava filmando tutto

Durante un allenamento presso un campo militare, le autorità bosniache hanno scoperto una persona italiana che stava riprendendo l’attività con una videocamera. La persona è stata identificata come un soldato italiano e si trovava sul luogo senza autorizzazione. La Bosnia ha comunicato di aver riconosciuto in lui un'eventuale spia.

La Bosnia fa notare la presenza di un soldato italiano al proprio campo d'allenamento ritenendolo una "spia". Nei pressi dell'impianto dove si allenano Dzeko e compagni c'è la base dell'EUFOR e il quartier generale della NATO. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Meret si fa male durante l’allenamento con il Napoli: era appena rientrato da un infortunioTrauma distorsivo alla spalla per Meret che torna ai box: era rientrato tra i convocati di Conte appena tre partite fa dopo un infortunio lunghissimo. Crans-Montana, la cameriera del Constellation smentisce Jessica Moretti: “Ci ha detto di travestirci, stava filmando”Louise, unica cameriera uscita illesa dal rogo di Crans-Montana, smentisce alcuni punti della titolare: i costumi furono decisi da lei e avrebbe...