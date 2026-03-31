La biblioteca implementa le sue collezioni grazie all’Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini di Arezzo

La biblioteca riceverà una donazione da parte dell’Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini di Arezzo, che prevede la consegna di 55 documenti. Questi testi, scritti tra il 1843 e il 1862, sono collegati al periodo del Risorgimento. La donazione è stata annunciata dal presidente dell’associazione, che ha espresso la volontà di contribuire alla collezione dell’istituzione culturale.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga “Si tratta – ha sottolineato il presidente Alessandro Artini – di lettere, discorsi, programmi politici, circolari e avvisi manoscritti e a stampa. Il Risorgimento è uno dei momenti più belli della storia nazionale, gli eroi che lo hanno contraddistinto sono sicuramente celebrati, basti pensare a quante strade e piazze portano i loro nomi, studiati durante gli anni scolastici ma non approfonditi come meriterebbero e poco ricordati per ciò che hanno significato. Questi documenti originali vanno nella giusta direzione”. Vanno ad arricchire il già ricco patrimonio della biblioteca e a completare il fondo Leonardo Romanelli, già presente e conservato a sua volta all’interno del fondo Alfredo Bennati. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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