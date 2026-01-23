Dal 23 gennaio 2026, l’Associazione Le 7 Note di Arezzo presenta la nuova stagione di concerti

Arezzo, 23 gennaio 2026 – Torna, con una nuova e ricca programmazione, la stagione di concerti RiCreando Oltre il Suono, organizzata dall’Associazione Le 7 Note di Arezzo, in collaborazione con Fondazione Guido d’Arezzo. Il concerto di apertura si terrà sabato 24 gennaio alle ore 17.30 presso CaMu – Casa della Musica di Arezzo, all’interno del suggestivo Palazzo della Fraternita dei Laici (via Vasari 6, ingresso libero). Il titolo dello spettacolo, realizzato con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana in occasione della Festa della Toscana, è Violoncelli di pace per la Festa della Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna la stagione dell’Associazione Le 7 Note alla Casa della Musica di Arezzo, in collaborazione con Fondazione Guido d’Arezzo

"Qui nacquero le note grazie a Guido d’Arezzo"L'arte della notazione musicale ha radici profonde in Italia, con Guido d’Arezzo che vi contribuì significatamente.

Dieci anni di Oida: con la Fondazione Guido d’Arezzo il Concerto di CapodannoIl 2026 segna il decimo anniversario dell’Oida, l’Orchestra Instabile di Arezzo, un traguardo importante per il suo percorso musicale.

