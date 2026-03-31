La biblioteca arricchisce le sue collezioni grazie all’Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini di Arezzo

La biblioteca di Arezzo ha ampliato le proprie raccolte grazie a un contributo dell'Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini di Arezzo. L’ente ha donato diversi volumi e documenti, contribuendo ad arricchire lo spazio dedicato alla cultura e alla storia locale. L’operazione si inserisce nell’ambito di iniziative di collaborazione tra istituzioni pubbliche e associazioni di ex combattenti.

Arezzo, 31 marzo 2026 – L a biblioteca a rricchisce le sue collezioni grazie all’Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini di Arezzo. La sezione di Arezzo dell’ Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini, tramite il presidente Ernesto Ferrini, ha espresso la volontà di donare all’istituzione Biblioteca città di Arezzo 55 documenti scritti e redatti tra 1843 e il 1862, riferibili dunque al periodo del Risorgimento, in particolare aretino: si tratta di lettere, discorsi, programmi politici, circolari e avvisi manoscritti e a stampa. Vanno ad arricchire il già ricco patrimonio della biblioteca e a completare il fondo Leonardo Romanelli, già presente e conservato a sua volta all’interno del fondo Alfredo Bennati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La biblioteca arricchisce le sue collezioni grazie all’Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini di Arezzo Articoli correlati Torna la stagione dell’Associazione Le 7 Note alla Casa della Musica di Arezzo, in collaborazione con Fondazione Guido d’ArezzoArezzo, 23 gennaio 2026 – Torna, con una nuova e ricca programmazione, la stagione di concerti RiCreando Oltre il Suono, organizzata... Museo della figurina. Giuseppe Panini e le sue collezionidi Stefano Marchetti Sì, c’è anche l’introvabile figurina di Pier Luigi Pizzaballa, giovane portiere dell’Atalanta: nella collezione Calciatori del...