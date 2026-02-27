museo della figurina giuseppe panini e le sue collezioni

Nel Museo della figurina si possono ammirare diverse collezioni, tra cui quella dedicata ai calciatori degli anni Sessanta. Tra le figurine più ambite spicca quella di un giovane portiere dell’Atalanta, inserita nella serie del 1963-64, nota per essere molto ricercata dai collezionisti. La presenza di queste immagini storiche permette di immergersi in un mondo che combina sport e cultura popolare, offrendo uno scorcio sulla passione di quegli anni.

di Stefano Marchetti Sì, c’è anche l’introvabile figurina di Pier Luigi Pizzaballa, giovane portiere dell’Atalanta: nella collezione Calciatori del 1963-64 fu il più ‘ricercato’. E c’è pure il ’Feroce Saladino’ che negli anni ‘30 fece ’impazzire’ l’Italia: nella raccolta Buitoni - Perugina, la sua figurina era la più rara, e oggi vale un tesoro. Modena non è soltanto il cuore della motorvalley e del belcanto, ma può vantare il titolo di capitale mondiale della figurina: nel 1961 proprio qui, sotto la Ghirlandina, i quattro fratelli Panini fondarono la loro casa editrice che da allora ha conquistato intere generazioni di ragazzi (e non solo) con il gioco del ‘celo manca’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

