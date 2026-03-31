Una rassegna dedicata alla lirica del primo Ottocento si concentra sulla figura di Gioachino Rossini, protagonista di quell’epoca, insieme a numerosi altri compositori, allievi e insegnanti attivi e spesso rivali. La manifestazione mira a riscoprire e valorizzare le opere e le interpretazioni di quel periodo, portando alla luce il cosiddetto “Belcanto ritrovato”.

"Portare alla luce la lirica della prima metà del 1800, dove protagonista era sicuramente Gioachino Rossini ma dove erano molti attivi e seguiti tanti suoi colleghi, amici, allievi, insegnanti e competitor". Così Saul Salucci, organizzatore de Il Belcanto ritrovato, ha introdotto il programma della quinta edizione del Festival che si svolgerà dal 19 al 29 agosto tra Fano, Pesaro e Urbino. Nell’edizione 2026, appare più forte la collaborazione tra Fano e il Festival "che nella città – ha spiegato Saul Salucci – trova la sua casa principale, con 6 titoli su 11. Bella l’idea del soprintendente del Teatro della Fortuna, Stefano Mirisola, di aprire l’opera alla città perchè raggiunga tutti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La bellezza del “Belcanto ritrovato“

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