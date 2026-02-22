le note di rtc largo al belcanto callas e non solo

Le trasmissioni di Rete Toscana Classica sono state interrotte da un guasto tecnico, causato da un problema all’impianto di trasmissione. La falla ha impedito la trasmissione dei programmi, lasciando gli ascoltatori senza musica per alcune ore. La squadra tecnica sta lavorando per ripristinare il servizio al più presto. Cittadini e appassionati aspettano con ansia il ritorno delle note di Rtc, che arricchiscono le giornate di molti.

Rete Toscana Classica (Fm 93.300 - canale 720 digitale terrestre): quando le proposte di ascolto ammiccano a quella musica intorno ai confini del classico, le romanze da salotto da cui sono sempre stati affascinati grandi interpreti del robusto repertorio lirico. Oggi, alle 14.32 la calda voce del baritono Renato Bruson si piega alla leggerezza delle romanze di Francesco Paolo Tosti. In termini di morbidezza merita ascoltare la sonata più famosa di Beethoven, "quasi una fantasia - Al chiaro di luna" sul pianoforte di Friedrich Gulda (alle 20.09). Domani altre fantasie sonore: alle 18.40 Stravinskij e le scene coreografiche da testi popolari russi da Les Noces, per quattro pianoforti, percussioni e solisti; alle 21. 🔗 Leggi su Lanazione.it

A Verbania torna la danza: al teatro Il Maggiore in scena "Callas Callas Callas"

Rtc Quarta Rete. . TG di RTC Quarta Rete del 20 febbraio 2026 - h. 20.30 - facebook.com facebook