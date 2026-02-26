La Maison porta a Milano la Slow Attitude | una collezione fatta di strati avvolgenti bagliori di lurex e la bellezza del tempo ritrovato

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti La maison milanese presenta la collezione Autunno Inverno 20262027 tra volumi over e bagliori di lurex: il nuovo stile firmato da Alberto Caliri è all'insegna della "Slow Attitude" La Milano Fashion Week accoglie il ritorno alla calma di Missoni. La collezione Autunno Inverno 20262027 firmata da Alberto Caliri non è solo una sequenza di capi, ma una filosofia di vita. Il direttore creativo sceglie la “Slow Attitude” per rispondere alla frenesia del tempo attuale: vestirsi diventa un gesto consapevole, leggerezza e lentezza si fondono per non farsi opprimere dalla velocità dei ritmi moderni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Il 2026 si accende con l’Anno del Cavallo di Fuoco. Dai rossetti laccati a profumi caldi e avvolgenti, il beauty si prepara a vivere una stagione fatta di energia, sensualità e libertà espressivaIl 17 febbraio 2026 si festeggia il Capodanno cinese 2026 che apre ufficialmente l’Anno del Cavallo di Fuoco: una combinazione astrologica che nella...

Tesoro d'arte rubato ritrovato in cantina: la collezione restituita a un'anziana di CalcoUn controllo di routine per droga si è trasformato in un'operazione di recupero di opere d'arte e libri antichi di grande valore.

Valentino va in città, la moda della Maison sul pullmino rossoLo shopping è shopping, anche se non hai la boutique sotto casa. Così Valentino ha pensato di portare il brand nelle piazze delle città italiane dove non ha al momento propri negozi. Si chiama ... ansa.it