Il corpo musicale ' Pietro Giannone' di Ischitella patrimonio culturale e immateriale della Puglia

Il Corpo Musicale ‘Pietro Giannone’ di Ischitella è stato ufficialmente riconosciuto come patrimonio culturale immateriale della Puglia. Questa importante attestazione valorizza la tradizione musicale della nostra comunità, contribuendo alla conservazione e alla promozione del patrimonio culturale locale. Un riconoscimento che testimonia l’importanza delle attività musicali nel mantenere vive le radici culturali della regione e della città.

Il patrimonio culturale immateriale della Campania si arricchisce di 46 nuovi elementi: la presentazione al TrianonIl patrimonio culturale immateriale della Campania si amplia con 46 nuovi elementi, sottolineando la ricchezza, la diversità e la vitalità delle tradizioni locali.

Dall’Irpinia al Cilento: 46 nuovi elementi entrano nell’Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale della CampaniaL'Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale della Campania si arricchisce di 46 nuovi elementi, rappresentando tradizioni, feste e rituali che testimoniano la ricchezza culturale della regione.

Argomenti discussi: Il Corpo Musicale Pietro Giannone di Ischitella riconosciuto Patrimonio culturale immateriale della Puglia; La banda La Cittadina con gli autori di Fino all’alba portano l’inno olimpico nelle scuole; Eventi segnalati dai Comuni; Festa di Sant’Antonio abate: gli appuntamenti con la tradizione nell’Adda Martesana.

