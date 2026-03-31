Recentemente sono state diffuse notizie di una relazione tra due celebrità di fama internazionale. Le immagini mostrano i due protagonisti in un contesto di vacanza, immersi in acque turchesi e sulla spiaggia di sabbia bianca, indossando abiti leggeri e minimalisti. Le foto catturano momenti di relax e complicità tra loro, suscitando l'interesse dei media e dei fan.

Lontano dal caos di Los Angeles, Kylie Jenner e Timothée Chalamet hanno scelto il silenzio di un eden ai confini della Terra per staccare la spina. Nessuna foto di coppia e nessuna dichiarazione ufficiale, ma i contenuti pubblicati sui rispettivi profili social parlano da sé. Da una parte l'imprenditrice e modella, radiosa e immersa in un paesaggio da cartolina; dall'altra l'attore, ripreso nello stesso scenario, tra corse sulla battigia e moto d'acqua. A rendere evidente la sintonia, ci ha pensato un botta e risposta social che non è passato inosservato. Leggi anche: Kylie Jenner provoca i fan su Instagram: "Attenti a quello che desiderate" È stata Kylie Jenner a offrire per prima uno scorcio della vacanza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kylie Jenner e Timothée Chalamet: fuga d’amore in paradiso

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