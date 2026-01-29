Timothée Chalamet e Kylie Jenner starebbero pensando alle nozze

Timothée Chalamet e Kylie Jenner sono sul punto di fare il grande passo. Secondo le indiscrezioni, i due starebbero pensando alle nozze e potrebbero annunciare il matrimonio già entro il 2026. Chi li conosce bene assicura che il loro legame è forte e che i due sono pronti a ufficializzare la relazione.

A confermarlo, una fonte vicina alla coppia, che a Us Weekly ha raccontato le loro intenzioni, che potrebbero portarli a «Fidanzarsi ufficialmente quest'anno». L'arrivo di un anello non cambia di certo le cose, tantomeno per loro - ha fatto notare l'insider - dato che Jenner chiama già il compagno «Suo marito». Tra la ventottenne, ultimogenita di Kris Jenner e dell'ex marito Bruce Jenner (oggi Caitlyn) e l'attore trentenne le cose andrebbero molto bene, complici due personalità affini: «Kylie comanda e Timothée la adora. Tra le loro personalità c'è un ottimo equilibrio e funziona». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

