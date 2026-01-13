Kylie Jenner e Timothée Chalamet quando un segnaposto diventa virale ai Golden Globe 2026

Durante i Golden Globe 2026, l'apparizione di Kylie Jenner e Timothée Chalamet ha attirato l'attenzione dei media. La presenza dell’influencer e imprenditrice, nota per la sua famiglia, accanto all’attore ha suscitato commenti e discussioni, trasformando un semplice accompagnamento in un evento virale. Questa occasione ha mostrato come anche i segnaposto possano diventare protagonisti nel mondo dello spettacolo e dei social media.

L’influencer, imprenditrice e star del reality con le celebri sorelle Kardashian-Jenner ha sostenuto il partner, l’attore Timothée Chalamet, accompagnandolo all’attesissimo evento. Sui social è diventato virale un dettaglio che sembra aver lasciato a bocca aperta, per prima, proprio la diretta interessata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Kylie Jenner e Timothée Chalamet, quando un segnaposto diventa virale ai Golden Globe 2026 Leggi anche: Timothée Chalamet vince ai Golden Globe 2026 e ringrazia Kylie Jenner: «Alla mia compagna, ti amo» Leggi anche: Timothée Chalamet vince il primo Golden Globe per Marty Supreme e ringrazia la compagna Kylie Jenner La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Timothée Chalamet la prima pubblica dedica d' amore a Kylie Jenner sul palco dei Critics Choice Awards | Grazie per aver gettato le basi della nostra relazione Ti amo; Timothée Chalamet vince ai Golden Globe 2026 e ringrazia Kylie Jenner | Alla mia compagna ti amo; Timothée Chalamet vince il primo Golden Globe per Marty Supreme e ringrazia la compagna Kylie Jenner; Timothée Chalamet ha raddoppiato il carico di Chrome Hearts e Timberland ai Golden Globe 2026. La grande lezione di Timothée Chalamet ai Golden Globes 2026: vincere è ancora più dolce se sai cos'è la sconfitta - Oltre al doveroso “I love you” a Kylie Jenner, l'attore di Marty Supreme ci ha regalato parole di grande saggezza ... vogue.it

Kylie Jenner e Timothée Chalamet ai Golden Globes 2026 incantano con abiti a contrasto in argento luminescente e velluto nero - Alla stagione dei premi continua, Kylie Jenner e Timothée Chalamet continuano a brillare con i loro look di coppia ... vogue.it

Timothée Chalamet vince ai Golden Globe 2026 e ringrazia Kylie Jenner: «Alla mia compagna, ti amo» - Nella notte dei Golden Globe 2026 Timothée Chalamet conquista il premio come Miglior Attore in un film commedia per Marty Supreme e sale sul palco dopo aver baciato Kylie Jenner, seduta con lui al tav ... vanityfair.it

Il sorriso di Julia Roberts, la reunion tra le ex star Disney Miley Cyrus e Selena Gomez, il dito medio di Kylie Jenner, la spilletta di Mark Ruffalo, l'amara ironia di Macaulay Culkin, il meglio dell'83esima edizione del premio - facebook.com facebook

Alla stagione dei premi continua, Kylie Jenner e Timothée Chalamet continuano a brillare con i loro look di coppia x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.