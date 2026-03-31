Kostic subentra nella rimonta della Serbia con l’Arabia Saudita | come è andata la sua partita

Durante un'amichevole tra la nazionale di calcio e l'Arabia Saudita, il calciatore ha fatto il suo ingresso in campo nel corso della partita. La squadra ha recuperato uno svantaggio iniziale e ha raggiunto un pareggio. La partita si è conclusa con un risultato di parità, dopo aver visto un momento di rimonta da parte della squadra.

Calciomercato Juve: valutazioni diverse sulle possibili cessioni di Kalulu e Thuram. Lo scenario Yildiz incedibile per la Juve: «Neanche per offerte a nove cifre». E spunta un retroscena sul Chelsea Lucumi Juve, i bianconeri interessati al difensore del Bologna. Da battere questa concorrenza. I dettagli Bernardo Silva alla Juventus, i bianconeri accelerano per il portoghese? C’è una novità nella trattativa. Le ultimissime Dybala dice sì a questo club? La rivelazione sul futuro dell’argentino: «Un sogno nel nome del padre». Gli aggiornamenti sull’ex Juve Juventus Next Gen, 90 minuti per Puczka con l’Austria Under 21. Ecco com’è andata la partita del giovane terzino Juventus Next Gen, Oboavwoduo e Anghelè in Prima Squadra: come è andato l’allenamento dei due giovani bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kostic subentra nella rimonta della Serbia con l’Arabia Saudita: come è andata la sua partita Articoli correlati Formazioni ufficiali Serbia Arabia Saudita: la decisione su Kosticdi Francesco SpagnoloFormazioni ufficiali Serbia Arabia Saudita, Kostic inizierà dalla panchina la sfida odierna. Kostic sostituito dopo un’ora: Serbia schiantata per 3-0 dalla Spagna. I numeri della sua partitadi Redazione JuventusNews24Kostic sostituito dopo un’ora: Serbia schiantata per 3-0 dalla Spagna.