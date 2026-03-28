Kostic sostituito dopo un’ora | Serbia schiantata per 3-0 dalla Spagna I numeri della sua partita

Durante la partita tra Serbia e Spagna, l’esterno della Juventus è stato sostituito dopo circa sessanta minuti di gioco. La nazionale serba è stata sconfitta con un punteggio di 3-0. Sono stati registrati vari dati relativi alla sua performance, che si sono conclusi con la sua uscita dal campo prima della fine dell’incontro. La partita ha visto la squadra spagnola dominare nel risultato complessivo.

Kostic sostituito dopo un’ora: Serbia schiantata per 3-0 dalla Spagna. I numeri della partita dell’esterno della Juventus. Serata decisamente complessa per Filip Kostic e la sua Serbia. Nella suggestiva cornice dell’Estadio de la Cerámica di Villarreal, la Nazionale balcanica cede di schianto sotto i colpi della Spagna, incassando un netto 3-0 nell’amichevole di lusso. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata L’esterno di proprietà della Juventus ha vissuto una partita in totale ombra. Schierato dal primo minuto, non è mai riuscito a pungere sulla corsia mancina, faticando enormemente a trovare spazi contro il palleggio asfissiante delle Furie Rosse. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kostic sostituito dopo un’ora: Serbia schiantata per 3-0 dalla Spagna. I numeri della sua partita Articoli correlati Formazioni ufficiali Spagna Serbia: la decisione su Kosticdi Redazione JuventusNews24Formazioni ufficiali Spagna Serbia: la decisione su Kostic in vista del match in programma questa sera a Villarreal Filip... Yildiz vola in finale playoff con la Turchia: Kenan scheggia la traversa. I numeri della sua partitadi Redazione JuventusNews24Yildiz vola in finale playoff con la Turchia grazie alla vittoria per 1-0 con la Romania: Kenan scheggia la traversa.